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سيدات نابلس وذوي الهمم ينظمن مسيرة لدعم غزة والأسرى (صور)

كتب:

رؤى ممدوح
03:00 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
مسيرة في نابلس دعمًا لغزة والأسرى

مسيرة في نابلس دعمًا لغزة والأسرى

رغم ما تتعرض له منطقة الضفة الغربية المحتلة من قمع وقتل واضطهاد للفلسطينيين واستهدافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، إلا أنّ غزة كانت حاضرة في مسيراتهم للمطالبة بوقف العدوان الغاشم على القطاع.

مسيرات لدعم غزة والإفراج عن الأسرى

بالقرب من منطقة دوار الشهداء في مدينة نابلس بالضفة المحتلة، نظمت مئات السيدات وأمهات الأسرى وذوي الهمم مسيرات جابت شوارع المحافظة، دعمًا لقطاع غزة المنكوب وللمطالبة بالإفراج عن الأسرى القابعين في سجون وزنازين جيش الاحتلال الإسرائيلي.

مئات المشاركين في المسيرة

وتسببت الأعداد الكبيرة للسيدات اللاتي نظمن المسيرة إلى جذب فئات مختلة للانضمام إليها، قبل أن يهتف الفلسطينيون بحرية الأرض والحق في العيش بحرية، ووفقًا لفاتن الترابي، سيدة ثلاثينية، وواحدة من المشاركات، فإن المسيرة كانت سلمية، ورفع المتظاهرون لافتات حملت صور الأسرى، رددوا هتافات: «وحدة وطنية وحدة وطنية، ويا غزتنا شدي الحيل، ويا أسرانا يا أبطال».

آلاف الشهداء والجرحى

وكانت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قد شنت حربها المدمرة على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي، الأمر الذي تسبب في ارتقاء ما يقرب من 12 ألف شهيد جرّاء العدوان، بالإضافة إلى آلاف المفقودين والجرحى.  

 

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بقلم رؤى ممدوح