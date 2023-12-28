«صحة الشرقية» ترفع حالة الطوارئ استعدادا لاحتفالات رأس السنة

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، ورؤساء التمريض بها، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، في حضور مدير عام الطب العلاجي، ومدير إدارة المستشفيات بالمديرية، لمناقشة خطة العمل بالمستشفيات ورفع درجة الإاتعداد القصوى بها، تزامناً مع حالة الطقس السيئ، واحتفالات رأس السنة الميلادية.

رفع درجة الاستعداد خلال احتفالات رأس السنة

ناقش وكيل وزارة الصحة مع مديري المستشفيات مؤشرات أداء العمل خلال الفترة السابقة، وآليات تنفيذ خطة التأمين الطبي ورفع درجة الاستعداد القصوى أثناء الاحتفالات، مؤكداً على تعزيز تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية خاصة بالأقسام الحرجة، وتحديد مستشفيات الإحالة والتي يتم توفير كافة التخصصات الطبية بها، والتأكيد على الإلتزام بخطة تحويل الحالات المرضية في التخصصات الطبية النادرة لهذه المستشفيات.

توافر كافة أصناف الأدوية والمستلزمات الطبية

وتم التأكيد على توافر كافة أصناف الأدوية والمستلزمات الطبية، والمخزون الاستراتيجي منها، ومضاعفة أدوية الطوارئ بأقسام الاستقبال والطوارئ، وتوافر فصائل الدم المختلفة ومشتقاته، ومؤكداً على جاهزية فريق الإنتشار السريع بالتنسيق مع غرفة الطوارئ بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، واستمرار انعقاد غرفة الأزمات بالمديرية، كما أكد على التنسيق مع جميع المستشفيات الجامعية والتعليمية والأمانة بالاستعانة بهم في حالة الاحتياج، والتنسيق مع هيئة الإسعاف بالشرقية الإستعداد في حالة الطوارئ بزيادة عدد سيارات الإسعاف بمداخل ومخارج المحافظة.

كما أكد الدكتور هشام مسعود على مديري المستشفيات بالمتابعة المستمرة للأقسام الطبية المختلفة، خلال الفترات الصباحية والمسائية، وخاصة الأقسام الحرجة، مثل قسم الاستقبال والطوارئ، والعنايات المركزة، والكلي الصناعي، والتأكد من انتظام جلسات الغسيل الكلوي، والانتهاء من أي قوائم انتظار خاصة بالعمليات الجراحية، ومتابعة تطبيق كافة معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي بالأقسام، ومتابعة إجراءات صرف الأدوية والمستلزمات الطبية، والتسجيل اللحظي للبيانات بالسجلات والدفاتر، مع متابعة التقارير الطبية لكروت الخدمات وغيرها، وإتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، والإجراءات الصحيحة للتخلص الآمن النفايات الطبية الخطرة بها.

ووجه وكيل وزارة الصحة بمتابعة لوحات الكهرباء والمخارج والتمديدات الخاصة بها، ومفاتيح الكهرباء داخل جميع الأماكن والغرف، والتأكد من سلامتها وتغطية جميع الكابلات الكهربائية، ومتابعة المولدات الكهربائية، وطفايات الحريق، وإجراءات التخلص من الكهنة، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية بصورة منتظمة.

كما وجه مسعود بزيادة دعم المراكز الطبية والوحدات الصحية، بالقوى البشرية من الأطباء في التخصصات الطبية المختلفة بالمستشفيات، لاستمرار تقديم خدمة الأخصائي والعيادات المسائية بوحدات التطوير ضمن المبادرة الرئاسية تطوير وحدات الرعاية الأولية بصورة منتظمة وجيدة، كما وجه بعمل دراسة وافية عن مرضى الكلى، وتنفيذ حملات توعية لهم عن وظيفة العقارات المعالجة لهم شهرياً، وأهمية الربط بينها وبين الفحوصات المعملية الشهرية لتحديد الجرعات الخاصة بهذه الأدوية.