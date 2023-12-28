الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة
كتب:
محمد مجدي
01:50 م | الخميس 28 ديسمبر 2023
جانب من توقيع بروتوكول التعاون
وقّعت الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان، بحضور اللواء أركان حرب أشرف محمـد فارس مدير الأكاديمية، والدكتورة علا خير الله رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية مع مختلف الهيئات والوزارات بالدولة.
ويهدف البروتوكول إلى الاستعانة بخبرات الأكاديمية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وخاصة الموضوعات الاستراتيجية والأمن القومي المصري، والتعاون المشترك والاستعانة بالخبرات بين الجانبين في موضوعات مرتبطة بالبحث العلمي وتأهيل الكوادر البشرية، وكذا عقد دورات تدريبية مشتركة يحاضر بها عدد من الخبراء في مختلف المجالات البحثية.