تدريب الفتيات على البورتريه باستخدام زخارف الفن الإسلامي بكفر الشيخ

نظمت إدارة شباب سيدي غازي التابعة لمديرية الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، ورشة لتدريب الفتيات على فن البورتريه باستخدام زخارف الفن الإسلامي، بمركز شباب الخادمية، بمشاركة عضوات نادي الفتاة، وذلك من خلال الإدارة العامة للشباب بالمديرية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

إكساب الفتيات المهارات الفنية

أدارت الورشة الدكتورة داليا المداح، الأستاذ بكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، لإكساب الفتيات المهارات الفنية، وكذلك تعليم المشتركين هواية وحرفة رأس مالها صغير لمن يرغب فى عمل مشروع صغير ولكل من له هواية الأعمال اليدوية.

تنمية وتعزيز قدرات المرأة والفتاة المصرية اقتصاديا

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ وزارة الشباب والرياضة معنية بتنمية وتعزيز قدرات المرأة والفتاة المصرية اقتصادياً بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية من خلال أندية الفتاة بمراكز الشباب، تؤهلهم لسوق العمل أو بدء مشروعات صغيرة، كما تُنظم الوزارة المعارض الخاصة بمنتجات عضوات أندية الفتاة، لترويج منتجاتهن، وتشجيعهم على اقتحام الأسواق الناشئة.

جاء تنفيذ الورشة بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير إدارة الشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، وتنفيذ غادة راشد، منسق أندية الفتاة، ومتابعه تنفيذ مصطفي عامر، مدير إدارة شباب سيدي غازي، وفريق عمل بالمركز.