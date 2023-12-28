وكيل الشباب والرياضة بالقليوبية يشهد ختام مهرجان spirt sport academy

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وكريم عبد الباسط الخولي مندوب وزارة الشباب ومحمد عزازي مدير ادارة الرياضة بالمديرية، المهرجان الختامي المشروع spirt sport academy لتدريب كرة القدم الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بالتعاون مع الإدارة العامة لتنمية الكوادر والقيادات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة ، والمجلس الثقافي البريطاني، وذلك بنادي طوخ الرياضي.

دعم الفتيات ضمن المشروع

أووضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إنه يتم دعم الفتيات ضمن المشروع spirt sport academy، في إطار الدور المجتمعي الذي تلعبه وزارة الشباب والرياضة، من خلال توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام برياضة المرأة وذلك وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدا أن الفتيات يتدربن على أسس علمية ورياضية، وذلك داخل أكاديمية خاصة للكرة النسائية يشرف عليها مدربون ومختصون.

زيادة قاعدة ممارسة الفتيات لرياضة كرة القدم

ويهدف المشروع إلى زيادة قاعدة ممارسة الفتيات لرياضة كرة القدم، وتوسيع كره القدم لدى الفتيات واللاتي سيتم إعدادهن بواسطة نخبة من أفضل المدربين، ووفقًا لأحدث نظم التدريب بهدف أن تصبح أكاديميات الأفضل على مستوى الجمهورية ، لإتاحة الفرصة للمواهب الرياضية لاكتشاف مواهبهم وتطويرها وتأهيلهم للمشاركة بالمنافسات والبطولات المحلية والدولية.

في ختام فعاليات المهرجان الختامي للمشروع spirt sport academy، تم توزيع جوائز وشهادات تقدير على أفضل اللاعبات.