حصاد الشباب والرياضة بالقليوبية في 2023.. ملاعب ومشروعات بـ62 مليون جنيه

كشف الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم، عن حصاد المديرية في مختلف القطاعات خلال عام 2023، حيث شهدت القطاعات تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة المنشآت الشبابية والرياضة بقيمة 9 ملايين جنيه من إجمالى خطة بنك الاستثمار والخطة الإضافية.

حيث تم إنشاء 4 مراكز جديدة وهى: المفتي، والبرادعة، واجهور الصغري، وكفر رجب فيما جرى رفع كفاءة وترميم مركز كفر مويس، وكفر عزب غنيم، وكفر رجب.

مشروعات الطرح الاستثماري بمشروعات القليوبية

أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة لـ«الوطن»، أن في قطاع مشروعات الطرح الاستثماري جري طرح 19 مشروعًا بتكلفة إنشائية 62 مليون و300 ألف جنيه عوائد مالية من خلال القيمة الإيجارية طوال مدة التنفيذ تبلغ 33 مليون جنيه، وتتضمن إنشاء 8 حمامات سباحة، و4 قاعات أفراح و4 ملاعب.

ماكينات الصراف الآلي ATM

أضاف الصبروط، أنه جرى تركيب 62 ماكينة صراف آلى، لأسوار مراكز الشباب المحافظة، وإنشاء عدد 4 مراكز للتخاطب، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات، وهى: مركز العمار ومركز اسكو ومركز كفر الجزار ومركز الاحراز.

أشار وكيل الوزارة، أنه في مجال البرامج والأنشطة جري تنفيذ 650 برنامجا متنوعا، بإجمالي عدد مستفيدين 1 مليون و475 ألف مشارك، وتنفيذ 84 مشروعا قوميا، بإجمالي 48 الف مشارك.

وتابع وكيل الوزارة، أنه تم إنشاء 20 ملعبا، باجمالى 17 ملعبا خماسيا ومجمع ملاعب متعددة و2 ملاعب تدريبية، وتسليم 6 ملاعب نهائيا، و14 ملعبا تسليم ابتدائيا.