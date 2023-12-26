مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تتفقد 33 هيئة

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية متابعي الإدارة بزيارة ومتابعة ميدانية لمراكز الشباب على مستوى المحافظة شملت 33 مركز شباب بمختلف الإدارات، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

جميع المراكز مفتوحة

تبين أثناء المتابعة جميع المراكز مفتوحة مع تواجد العاملين بالفترة الصباحية، حيث تضمنت المتابعات التأكيد على وسائل الأمن وتواجد صندوق الإسعافات الأولية للتصرف في أي أمر طارئ يتعرض له أعضاء المراكز أثناء ممارسة الأنشطة المختلفة، ومراجعة العضويات بعدد من مراكز الشباب واستيفاء السجلات المالية والإيصالات ومراجعة عوامل الأمن والسلامة الخاصة بالملاعب وحمامات السباحة حرصا على أمن وسلامة المترددين، كما تم التأكد من أوراق وشهادات المدربين والمنقذين، ومراجعة الأعمال الخاصة بالمشروعات الاستثمارية بمراكز الشباب.

صيانة المرافق بشكل دوري

كما تم التنبيه علي صيانة مرافق المركز بشكل دوري والعمل علي ترشيد استهلاك الكهرباء وغلق أنوار الملاعب في حال عدم وجود أنشطة وتم تدوين جميع الملاحظات بسجل الزيارات والتنبية على تلافي الملاحظات ، وقبول سداد اشتراك العضوية، وأخيرا وضع خطة العام المالي الجديد في لوحة الإعلانات، وتغيير الأعلام التالفة الموجودة أعلى المبانى الإدارية.

شملت المتابعة 5 مراكز شباب بكفر شكر، و4 مراكز بإدارة الخانكة، و7 مراكز من إدارة بنها، و3 مراكز بشبرا الخيمة، أما إدارة شباب قليوب 4 مراكز، و4 بإدارة طوخ، و4 مراكز شباب بإدارة شبين القناطر، ومركزين بادارة شباب القناطر.

تهدف المتابعات الميدانية المستمرة لمراكز الشباب إلى التأكيد على التزام العاملين، وتقديم الخدمات، ومراجعة إجراءات الأمن والسلامة بالمراكز، وكذلك مراجعة الإجراءات الدفترية والإدارية وتنفيذ الأنشطة.