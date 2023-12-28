رئيس جهاز الشروق يطمئن على منظومة التعامل مع مياه الأمطار والسيول

أجرى المهندس على سعد رئيس جهاز مدينة الشروق جولة رافقه فيها المهندس أحمد مكي، نائب رئيس الجهاز والدكتور محمد صلاح، مدير التنمية، والمهندس طارق يوسف ومسؤولي الجهاز بالتزامن مع سقوط الأمطار والتي تعرضت لها المدينة.

واطمأن رئيس الجهاز على سير عمل فرق الطوارئ وذلك أثناء إزالتها لتجمعات المياه بأنحاء المدينة ومتابعتها لبلاعات الأمطار وسيارات شفط المياه.

وشمل المرور أيضا تفقد روافع الصرف الصحي بالمدينة والتأكد من جاهزية جميع ملاحقتها للتعامل مع المياه الواردة.

استمرار انتشار فرق الطوارئ ومراجعة بلاعات صرف الأمطار

كما وجه المهندس على سعد رئيس الجهاز باستمرار انتشار الفرق لمتابعة الحالة العامة ميدانيا والمراجعة أولا بأول لبلاعات صرف الأمطار وتجهيز المعدات اللازمة من سيارات وماكينات الشفط استعدادا لاستقبال أي زيادة أُخرى من الأمطار.

وأكد رئيس الجهاز على تدعيم فرق الطوارئ بالكوادر الفنية من الإدارات المختلفة بالجهاز لمتابعة أي أماكن لآثار الأمطار والتعامل معها فوراً ضماناً لعدم تأثر المرافق العامة وذلك بكافة أنحاء مدينة الشروق .