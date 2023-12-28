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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

رئيس هيئة قضايا الدولة ووزير التموين يهنئان الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

كتب:

وفاء الصعيدي ومحمد عيسى
09:18 م | الخميس 28 ديسمبر 2023
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

قال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسم الهيئة، إن المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارين أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة والعاملين بها، قاموا بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024 ميلاديا .

عام خير ورخاء وأمن وسلام وازدهار على مصر

وأوضح أن هيئة قضايا الدولة و المستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة والعاملين بها توجهوا خلال التهنئة بالدعاء إلى الله ،سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سيادته بموفور الصحة والعافية، وأن يكون عام خير ورخاء وأمن وسلام وازدهار على مصرنا الحبيبة، في ظل قيادته الحكيمة.

وزير التموين يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

هنأ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، 2024، داعيا المولى عز وجل أن يديم على مصر الأمن والاستقرا، وتجاوز كل التحديات، ودوام التوفيق والسداد في قيادة مصر، وتحقيق آمال وطموحات شعبها العظيم.

واختتم «المصيلحي» تهنئته، بأهمية الاستمرار في تحقيق المستهدفات في كل المشروعات والمبادرات المكلفة بها الوزارة، والنهوض والارتقاء بمستوى كل الخدمات التي تقدم للمواطن.

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بقلم وفاء الصعيدي ومحمد عيسى