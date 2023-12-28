120 فتاة ضمن برنامج تنمية المهارات الكشفية بكفر الشيخ

أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن برنامج تنمية المهارات الكشفية لغير الكشفيين، تضمن تعريف النشء تاريخ الحركة الكشفية، حيث تم شرح بدايات الحركة ، من بدء الكشافة على مستوى العالم، وكذلك تعريف الحركة والوعد الخاص بالحركة الكشفية، وتم عرض بعض من مهارات المشاركين في المواهب الفنية والرياضية، لأكثر من 120 فتاة.

5 مراكز مشاركة في الحركة الكشفية بكفر الشيخ

أوضح وكيل شباب كفر الشيخ، عبر بيان، أن المراكز المشاركة بالحركة الكشفية بالمحافظة وهي «مركز منشأة عباس، مركز شباب خليج بحري، ومركز شباب قبريط، ومركز شباب إبشان، ومدرسة العتيقي».

تنمية السلوكيات الكشفية

وأضاف وكيل شباب كفر الشيخ، إلى أنّ الهدف من هذا البرنامج هو تنمية السلوكيات الكشفية للنشء غير الكشفيين، وتوسيع قاعدة المستفيدين من البرامج، وخلق جيل قادر علي تولي المسؤولية من خلال غرس قيم الاعتماد علي النفس وإثبات الذات، ونشر الحركة الكشفية علي مستوي الجمهورية.

يتم تنفيذ هذا البرنامج بمحافظة كفر الشيخ، بإشراف جيهان حنفي، رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وإيمان عثمان، مدير عام الإدارة العامة للموهبين والمبدعين، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ولبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء، وتنفيذ القادة الكشفيين المدربين.