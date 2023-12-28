«بحوث التلقيح».. هنا تطبيق الإخصاب ونقل الأجنة

يؤدى قسم «بحوث التلقيح الاصطناعى بمعهد التناسليات» دوراً مهماً لتقييم وحفظ السائل المنوى، والتحسين الوراثى بالتلقيح الاصطناعى ونقل الأجنة فى الحيوانات المختلفة، وله أهمية كبيرة لكونه يتم بداخله إجراء الأبحاث على بيولوجية السائل المنوى لحيوانات المزرعة للتأكد من الصفات التى تحملها العينة.

رئيس القسم: نعمل على إجراء بحوث على بيولوجية السائل المنوى لحيوانات المزرعة

وقال الدكتور زاهر محمد، رئيس بحوث بقسم التلقيح الاصطناعى ونقل الأجنة، إن «للقسم أهدافاً يسعى لتحقيقها، من بينها استنباط دلالات جديدة لانتخاب الطلائق المستخدمة فى التلقيح الاصطناعى ورفع الكفاءة التناسلية والإنتاجية لحيوانات المزرعة بتطوير الدراسات والأبحاث المعملية والحقلية، كما أنه منوط بنقل التكنولوجيا الحديثة لمعالجة مشكلات انخفاض معدلات الخصوبة التى تسبب تدهور الثروة الحيوانية، وإحداث الخلل فى معدلات التناسل والإنتاج والعمل على إيجاد حلول لهذه الخلل»، مضيفاً: «ومن ضمن أهدافه أيضاً تطبيق تكنولوجيا تجميد السائل المنوى بالمزارع، بتكلفة أقل وبالكفاءة عالية بدون ما يتم نقل الطلائق إلى المراكز المعملية المتخصصة إلى جانب تطوير تكنولوجيا الإخصاب المعملى والمجهرى، وحفظ ونقل الأجنة فى حيوانات المزرعة بطرق حديثة وبنسب نجاح عالية».

وأشار «زاهر» إلى أنه من بين الأدوار المهمة للقسم أنه يدرس التراكيب الدقيقة للحيوانات المنوية والأجنة بغرض تطوير برنامج نقلها، ويقدم العديد من الخدمات إلى الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين، وكذلك كبار وصغار المربين بالخدمات الحقلية والعملية والإرشادية، لافتاً إلى أنه «يجمع السائل المنوى باستخدام المهبل الصناعى والقاذف الكهربائى، الذى ينتج سائلاً منوياً مجمداً لسد الاحتياجات، وداخل القسم نقوم بفحصه، الذى يتم أخذه من طلائق تملك صفات وراثية عالية، وبعد الفحص تأتى مرحلة التصنيع، التى تأخذ شكل القصيبات حتى الآن فيه تفاعل إيجابى من الدكاترة زمايلنا بالمحافظات، و(اللى بييجوا ياخدوه عشان يلقّحوا بيه، ويحسنوا الصفات الوراثية فى حيوانات المزرعة، وطبعاً ده له مردود إيجابى فى تحسين وزيادة إنتاج اللحوم واللبن)».

وأوضح رئيس القسم أن من بين أنشطته تجميد السائل المنوى لحيوانات المزرعة، وكذلك تجميد البويضات والأجنة والتلقيح الاصطناعى لها، إلى جانب نقل الأجنة بطرق جراحية والإخصاب المعملى للبويضات، متابعاً: «دور القسم غير مقتصر فقط على فحص السائل المنوى المأخوذ من الطلائق المستوردة أو البحثية، ولكن لدينا مهمة كبيرة وهى الإشراف على المزارع الكبيرة التى تستورد من الخارج، لأن أى قصيبات تدخل مصر لازم تعدى علينا لفحصها، وإعطاء صاحب المزرعة شهادة بخلو العينة من الأمراض التناسلية»، منوهاً بأن القسم ينقسم إلى عدة وحدات من بينها «بحوث بيولوجيا السائل المنوى - بحوث إنتاجية السائل المنوى والإخصاب المعملى»، تلك الوحدات تعمل على خدمة الهدف الرئيسى من إنشاء المعهد المتمثل فى تحسين السلالات بالعمل على إحلالها تدريجياً بعد توفير قصيبات السائل المنوى للفلاحين بشكل يسير، وفى حالة عدم قدرة المزارع على التعامل معه يتم توفير سلالة حية مُحسنة وراثياً بعد تدريبه على التعامل معها: «فيه استجابة كبيرة من الفلاحين وأصحاب المزارع، لفكرة التقليح الاصطناعى لأنه تقنية تضمن إنتاج عجول ذات كفاءة عالية».

وقال «زاهر» إن المشروع القومى لتحسين السلالات مهم لأن الهدف منه على المدى البعيد الإحلال التدريجى لقطعان الماشية بشكل تدريجى منظم كى تنتهى العملية بالحصول حيوانات ذات جودة عالية وقدرة كبيرة على التحويل وإنتاج ألبان ولحوم، مضيفاً: «المشروع هنقدر نوفر قصيبات السائل المنوى المستوردة، واللى بتكون مكلفة جداً فى حالة الاستيراد، لكن لما نصنعها عندنا فى المعهد بكده هنوفر عملة صعبة، وننتج سلالات قادرة على التكييف مع ظروف البيئة، ده على مستوى التحكم فى عوامل الإنتاج، لكن لو جينا نتكلم فى الناحية المالية هنلاقى إن إنتاج سائل منوى محلى بعد توطين سلالات عالمية عالية الجودة، وأخذ السائل المنوى منها يوفر لنا الكثير، ولأننا نطبق تقنيات وطرقاً علمية حديثة للحصول على السائل المنوى، فيمكننا الحصول على قصيبات عالية الجودة لا تختلف عن المستوردة».