تنفيذ برنامج التحصين ضد الحمى القلاعية للحفاظ على الثروة الحيوانية بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، انتهاء مديرية الطب البيطري بسوهاج، بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والهيئة العامة للخدمات البيطرية، من تحصين جميع المواشي والحيوانات المختلفة بمركز طما، من أبقار، جاموس، أغنام، وماعز، ضد مرض الحمى القلاعية، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة.

تقصى أصابة الثروة الحيوانية بالأمراض

وشدد محافظ سوهاج، على ضرورة التقصي الدائم بجميع ربوع المحافظة، لاكتشاف أي مرض يصيب الثروة الحيوانية والداجنة، والاهتمام بتحصين الحيوانات الموجودة بالأسواق، التي تقام بمختلف قرى سوهاج أسبوعيا، وتكثيف العمل خلال الفترة المقبلة، والإبلاغ عن أي حالات اشتباه بالأمراض الوبائية المختلفة، خاصة مرض الحمى القلاعية.

قافلة بيطرية بسوهاج

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، قافلة بيطرية، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة، بمجلس قروي المدمر، بإشراف الدكتور خالد السيد مدير إدارة الطب البيطري بطما.

وقالت المهندسة هويده الشافعي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما لـ«الوطن»، إن الحملة البيطرية استهدفت تحصين عدد كبير من المواشي بالقرية، ويجري بصفة مستمرة متابعة الثروة الحيوانية.