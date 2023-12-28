حصول 5 طلاب بكليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات بأسيوط على منحة GSS

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط حصول خمسة طلاب، بالمستوى الأول؛ بكليتي الهندسة، والحاسبات والمعلومات، على المنحة الدراسية Gifted Students Scholarships (GSS)، والممولة بالكامل من صندوق رعاية المبتكرين، والنوابغ، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع جامعة أسيوط، في مجالات العلوم الأساسية، والتكنولوجيا.

تعزيز الابتكار

وهنأ رئيس الجامعة الطلاب الحائزين على المنحة، متمنياً أن يكون هذا التفوق؛ دافعاً لتحقيق المزيد من النجاح، والإبداع في شتى المجالات، ونقطة الانطلاق نحو المستقبل الباهر الذي ينشدونه جميعاً، مؤكداً في ذلك دعم المسار الذي تنتهجه الدولة المصرية؛ لتعزيز الابتكار، والتطور التكنولوجي، وبناء جيل من الكوادر الشبابية، قادر على استكمال مسيرة التنمية المستدامة.

رعاية المبتكرين

وثمن الدكتور أحمد المنشاوي؛ كافة الجهود التي يبذلها صندوق رعاية المبتكرين، والنوابغ؛ في دعم قدرات الطلاب الإبداعية، في كافة المجالات التي تخدم أغراض التنمية في مصر، لافتاً إلى مواصلة الجامعة اهتمامها؛ بتحفيز الطلاب على الابتكار، وريادة الأعمال، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، التي يعد مبدأ الابتكار، وريادة الأعمال أحد مبادئها المهمة.

ومن جهته، أفاد الدكتور عبد الرحمن حيدر منسق صندوق رعاية المبتكرين، والنوابغ، ومستشار رئيس الجامعة للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، أن المنحة المقدمة من صندوق رعاية المبتكرين، والنوابغ؛ جاءت بالشراكة مع (9 )جامعات مصرية متميزة، هي: (أسيوط، الجلالة، زويل للعلوم والتكنولوجيا، العلمين الدولية، المنصورة، المصرية اليابانية، المنصورة الجديدة، الملك سلمان الدولية، النيل الدولية)، وفاز بها خمس من طلاب جامعة أسيوط، الحاصلين على أعلى درجات في الاختبارات المقدمة من الصندوق، لافتاً أن مدة الدراسة في المنحة أربع أو خمس سنوات؛ للحصول على شهادة البكالوريوس، في مجالات العلوم الأساسية، والتكنولوجيا.

جدير بالذكر، أن الطلاب الحاصلين على المنحة هم: أحمد محمد عبده إسماعيل، مينا جوزيف لويس توفيق، بالمستوي الأول، برنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات، بكلية الهندسة، إلى جانب: كريم هشام فتح الله فراج، محمد عبدالله عبد الحميد علي، خالد عبد الفتاح حفظي أبو الحسن، بالمستوى الأول، برنامج هندسة البرمجيات، كلية الحاسبات والمعلومات.