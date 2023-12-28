تضم محافظة أسيوط، محال ومولات ومناطق شعبية تعد أرخص أماكن بيع الملابس الشتوية في محافظة أسيوط، التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين من مختلف قرى ومراكز المحافظة.

أرخص أماكن بيع الملابس الشتوية في أسيوط

يعد السنتر القديم أو المول الشعبي بمنطقة المحطة بحي غرب أسيوط، من ضمن أرخص أماكن بيع الملابس الشتوية في محافظة أسيوط حيث يضم مجموعة من المحال التجارية في ممرات وشوارع ضيقة تعرض مختلف الملابس الشتوية سواء أطفال او شباب وسيدات بأسعار تبدأ من 80 جنيها للقطعة الواحدة.

وقال حسن محمد، صاحب محل بالسنتر القديم إن هذا الممر الطويل الذي يضم مختلف الملابس هو المول الشعبي للفقراء الذين يأتون من كل مكان فهناك أسعار لكل فئات المجتمع وكذلك عروض المحال المتواجدة بالسنتر القديم مستمرة طوال العام، حيث تتراوح أسعار الجاكت الأطفال حسب الخامة والجودة من 120 جنيها حتى 150 جنيها.

أسواق القيسارية

تضم أسواق القيسارية بحي غرب أسيوط، أقدم المحال والأسواق الشعبية على مستوى محافظة أسيوط، فبداخلها أسواق تعد أرخص أماكن بيع الملابس الشتوية في محافظة أسيوط، فتعرض المحال الملابس بالقطعة بأسعار أقل من الأسواق العادية وكذلك بيع الملابس بالكيلو وأخري لبيع الملابس المستعملة وبواقي مصانع مما يجعلها أرخص أماكن لبيع الملابس.

وأشار علي محمود، بائع بمنطقة القيسارية، إلى أن أسواق القيسارية تاريخية في البيع والشراء وليس الملابس فقط بل تضم جميع السلع من الابره للصاروخ وهذا يعطيها مكانا تنافسيا كبيرا مقارنة بالأسعار في باقي محال شوارع أسيوط، لأن أسواق القيسارية بها تجار جملة وأصحاب مصانع ومستورين من الخارج.

كما تضم مدينة أسيوط مولات شعبية تضم محال تجارية يقبل عليها طلاب وطالبات جامعتي أسيوط والأزهر ومن ضمنها مول المصطفي مول والهدى مول بوسط مدينة أسيوط، وتضم مجموعة من البرندات التي أسعارها رخيصة مقارنة بالمحال الأخرى.