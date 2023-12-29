خريطة قطع المياه فى المحافظات اليوم.. اعرف الأماكن والمواعيد

تجري أعمال الصيانة اليوم الجمعة في محطات المياه في عدة قرى ومراكز تابعة لأكثر من محافظة، ما يؤدي لقطع الخدمة عن هذه المناطق، على أن تعود عقب الانتهاء من الصيانة الدورية وغسيل المروقات وتطهير الخزانات.

وكشفت شركات المياه التابعة لها محطات المياه الخاضعة للصيانة اليوم الجمعة عن مواعيد قطع المياه وموعد عودتها، ونصحت المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة أصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس والمحال الخدمية.

خريطة قطع المياه اليوم الجمعة في المحافظات

أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه اليوم الجمعة عن عدة أماكن لمدة 10 ساعات لأعمال الصيانة بخط المياه قطر 600 مم على طريق مصر أسيوط البطيء بأبوالنمرس، وحددت موعد قطع المياه بدءًا من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة السادسة صباح يوم السبت القادم بينما أماكن قطع المياه اليوم فى مناطق «المنوات وعزبة مقار وعش سقارة وميت قادوس وميت شماس».

أماكن قطع المياة اليوم الجمعة

وأفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الدقهلية بقطع المياه اليوم الجمعة لمدة 12 ساعة بداية من الساعة 6.30 مساءً حتى الساعة 7 صباح السبت الموافق 2023/12/30 بمدينة طلخا بالكامل وجزء من مركز نبروه لتنفيذ أعمال صيانة على قطعية قطر 700 مم داخل مرفق مياه طلخا.

قطع المياه في المنوفية السبت المقبل

وكشفت شركة مياه الشرب بمحافظة المنوفية قطع المياه لمدة 4 ساعات للصيانة الدورية يوم السبت القادم بداية من الساعة 10 صباحا للساعة 2 ظهرا بمدينة السادات.