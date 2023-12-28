تعطيل الدراسة في محافظة الدقهلية لسوء الأحوال الجوية

أعلنت محافظ الدقهلية منذ قليل تعطيل الدراسة اليوم بجميع مدراس التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية لسوء الأحوال الجوية والطقس وسقوط أمطار كثيفة على مدن المحافظة حفاظا على سلامة الطلاب وعدم تعريضهم للخطر بسبب حالة الطقس السيئة.

تعطيل الدراسة في محافظة الدقهلية

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان صحفي، أن قرار تعطيل الدراسة جاء تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشأن تقلبات الطقس وتحسبا لاحتمالات سقوط أمطار والتعامل الفوري معها من خلال كسح وشفط مياه الأمطار عن طريق المعدات الهندسية التابعة للمحافظات وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، وفي إطار التكليفات والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

محافظة الدقهلية: رفع درجة الاستعداد القصوى

وأكدت محافظة الدقهلية رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات موجة الطقس والتعامل الفوري معها وإصلاح أية أعطال بأعمدة الإنارة على الفور وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم أن هناك متابعة مستمرة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والغرف الفرعية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات لتداعيات سقوط الأمطار.

وتعرضت مدن المنصورة وطلخا وبلقاس وجمصة، مساء أمس، لسقوط الامطار المتوسطة والخفيفة وقد تمت أعمال شفط وكسح تجمعات مياه الامطار بكافة المناطق بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإشراف ومتابعة رؤساء المدن والمراكز ونواب رؤساء المدن والمراكز هذا وتتواصل أعمال كسح وشفط تجمعات الأمطار بكافة المناطق حتى يتم رفع كافة تجمعات المياه بالكامل من كافة الانحاء.

يذكر أن محافظتي الغربية وكفر الشيخ أصدرتا قرارات بتعطيل الدراسة بهما نتيجة لسقوط الأمطار الغزيرة علي مدار الليل