أماكن ومواعيد قطع المياه في 6 مراكز بالمنوفية اليوم.. 4 ساعات للصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية، إجراء الصيانة الدورية وغسيل عدد من المروقات وتطهير خزانات في عدة قرى تابعة لـ6 مراكز، اليوم الخميس، وفقا لخطة الصيانة الدورية للمحطات التابعة لها، وذلك خلال الفترة الصباحية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أماكن قطع المياه اليوم في المنوفية

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية أماكن قطع المياه اليوم الخميس، وفقا لخطة الصيانة الدورية المتبعة بالشركة، كالتالي:

- مركز شبين الكوم.. قرى الراغب وطوخ البراغنة واصطبارى وشبراباص.

- مركز الشهداء.. ساحل الجواير وسرسوس.

- مركز تلا.. كفر العرب وبابل.

- مركز قويسنا.. أبهنس، والرمالى وبجيرم وبشايل.

- مركز منوف.. قطع المياه بقرى بولي وطملاي.

- مركز أشمون.. قرى رملة الأنجب ومونسة وجريس وبن الاشيم وشنشوز.

مواعيد قطع المياه اليوم

وكشفت شركة مياه المنوفية، عن مواعيد قطع المياه حتى يتسنى للمواطنين في المناطق المتأثرة توفير كمية مياه مناسبة خاصة أصحاب المحال الخدمية والمستشفيات والمخابز والمدارس، بداية من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، لمدة 4 ساعات.