أماكن قطع المياه في محافظتي أسوان والدقهلية.. تصل إلى 18 ساعة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قيام الشركات التابعة في الدقهلية وأسوان قطع المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها، للقيام بأعمال الصيانة وتطهير المروق بالشبكات لمدد تتراوح مابين 8 إلى 10 ساعات.

مدة ومكان قطع المياه

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية إنه سيتم قطع المياه عن مناطق «ميت عاصم، برمبال الجديدة، والقديمة، كفر علام، الرياض، الكردى، الجنينة، النزل اعتبارًا من الساعة 8 من صباح اليوم وحتى الساعة 6 من مساء نفس اليوم لمدة 10 ساعات».

تدبير الاحتياجات من المياه

وأشارت إلى أن سبب الانقطاع نظرا للقيام بأعمال تطهير المروق «1-2» بمرفق مياه منية النصر مطالبة المواطنين والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب

وأوضحت أنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

المناطق المتأثرة بقطع المياه في اسوان

أما في أسوان، فأعلنت الشركة قطع المياه عن مناطق «مدينة نصر النوبة، قروي عنيبة، قورتة، قروى وأدى العرب، قروى العتمور قبلى، نجع العرب بحجازه، المنشية» اعتبارا من الساعة 6 صباح اليوم السبت وحتى الساعة 12 من صباح اليوم التالي الأحد لمدة 18 ساعة.

تنفيذ أعمال صيانة

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان عبر المنشور إلى أن سبب الانقطاع تنفيذ أعمال صيانة بخط وادي العرب بنصر النوبة.