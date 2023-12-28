«مسلم»: لا يوجد دولة مهمومة بالقضية الفلسطينية مثل مصر

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، إن بيان هيئة الإستعلامات فيما يتعلق بالإطار المصري لحل أزمة قطاع غزة، يضع الأمور في نصابها الصحيح، ويعبر عن الدولة المصرية وأجهزتها وتحركتها خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أحد مهموم بالقضية الفلسطينية مثل مصر.

«مسلم»: مصر في عهد الرئيس السيسي عودتنا أنها لا تتحدث إلا بعد الفعل

وأضاف «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» مع خالد أبو بكر، والمذاع على قناة «ON»: «الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي عودتنا أنها لا تتحدث إلا بعد أن يتم الفعل، وقامت بعمل إطار مقترح أرسلته إلى الأطراف المعنية، والإطار جرى التعامل معه مع الإعلام الخارجي فكان لزامًا على الدولة أن تعلن الإطار».

وتابع: «حتى الآن الدولة المصرية لم تتلق رد الأطراف المعنية لبلورة هذا الإطار إلى مبادرة واضحة، لكن من النقاشات الأولية تدل أن هناك قبولا لهذا الإطار، ونتنياهو حاول يروج لشعبه أنه بمجرد أن يدخل غزة وسيقوم بإعادة المحتجزين والقضاء على حماس ومازال لديه مشكلات لوجيستية كبيرة على الأرض».

وأكمل: «الأطار المقترح من مصر هو فرصة لكافة الأطراف للوصول لحالة هدوء، ومصر تبحث عن توافق فلسطيني فلسطيني على شكل الحكومة، وهو أمر تحت إدارة السلطة الفلسطينية وهو شأن فلسطيني بحت».

واختتم: «لا يوجد أحد مهموم بالقضية الفلسطينية مثل مصر، وبعد أن ننجح في وقف إطلاق النار، ستكون مصر هي من ستعيد بناء غزة، لأن مصر الأكثر دراية بالقضية الفلسطينية وأكثر من قدمت للقضية الفلسطينية، كما أن الرئيس السيسي يوميًا لديه لقاءات أو مكالمات من أجل الشأن الفلسطيني، وكل مواقف مصر تعبر بشكل واضح عن دعم القضية الفلسطينية ودعم الفلسطينيين».