«السياحة»: تطبيق الدفع الإلكتروني في 19 موقعا أثريا و7 متاحف

قالت وزارة السياحة والآثار، إن الوزارة نجحت هذا العام في تعميم نظام الدفع الإلكتروني وإيقاف الدفع النقدي لتذاكر الدخول لعدد «19» موقعًا أثريًا و7 متاحف، وذلك فى إطار التحول الرقمي لكافة الخدمات المقدمة بالوزارة، لافتة إلى أن الوزارة نجحت أيضا خلال عام 2023 في إطلاق الموقع الإلكتروني الترويجي الجديد للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي باللغة الإنجليزية.

تشغيل منظومة البوابات الإلكترونية بالمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

وأضافت الوزارة فى بيان صحفي أنه تم الانتهاء أيضا من تشغيل منظومة البوابات الإلكترونية بالمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، والانتهاء من تعديل وتوسعة بوابات دخول الزائرين وتطوير صالات الدخول بمعبد إدفو، والكرنك، ووادي الملوك، وكوم أمبو لزيادة طاقة أجهزة إصدار التذاكر.

كابلات الألياف الضوئية بعدد 108 منشآت فندقية

وأشارت وزارة السياحة والآثار، إلى أنه تم الانتهاء أيضا خلال عام 2023 من التوصيل الخارجي لكابلات الألياف الضوئية بعدد 108 منشأة فندقية في محافظات كل من البحر الأحمر ،والأقصر ،وأسوان، والإسكندرية، ومدن دهب وطابا ونويبع، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من مبادرة رفع كفاءة سرعة خدمات الإنترنت في المنشآت الفندقية، كما تم استكمال منظومة ربط مفردات الحركة السياحية.