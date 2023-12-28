لأول مرة.. «السياحة» تقرر استمرار رحلات العمرة حتى نهاية شهر شوال

قالت وزارة السياحة والآثار، إنها اتخذت العديد من الإجراءات التنظيمية التي أثرت إيجابًا على صناعة السياحة خلال عام 2023، إذ قررت الوزارة اعتماد الاشتراطات والمعايير المصرية الخاصة بتقييم الفنادق البيئية، كما قررت وللمرة الأولى انتهاء رحلات العمرة بالنسبة للمصريين نهاية شهر شوال من العام الهجري 1445.

كما أصدرت قرارات وزارية بترخيص تشغيل 7 منشآت فندقية جديدة بعدد من المحافظات السياحية مارفع من عدد الغرف الفندقية بنحو 4000 غرفة فندقية خلال الفترة من يونيو 2022 ويونيو 2023.

ترخيص 30 مطعما سياحيا

وأضافت وزارة السياحة والآثار في بيان، اليوم، أن الوزارة انتهت من ترخيص 30 مطعما سياحيا بعدد من المحافظات السياحية، فضلًا عن النجاح في تقنين أوضاع عدد 12 مركز سفاري جبلي بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر.

شهادات الاستدامة البيئية

وأشارت الوزارة إلى أن الفترة من يونيو 2022 وحتى ديسمبر 2023 شهدت حصول 264 منشأة فندقية بجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والسويس، والعين السخنة، والقاهرة، والجيزة، والأقصر، وأسوان، والإسكندرية على شهادات الاستدامة البيئية، وحصول 44 مركز غوص ويخت سفاري بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر على شهادة الزعانف الخضراء.