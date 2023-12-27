«القومي للمرأة» ينظم دورة تدريبية لتعزيز المساواة بين الجنسين بقطاع السياحة

نظم المجلس القومي للمرأة دورة تدريبية متخصصة حول «المساواة بين الجنسين» في قطاع السياحة، وذلك بمشاركة العاملات والعاملين في الفنادق بمدينة رأس البر.

التدريب يستهدف دعم تهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة

تأتي الدورة التدريبية في إطار مشروع دعم تهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة في مصر العربية، والذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية ومع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية في مصر.

تناولت الدورة التدريبية العديد من الموضوعات المهمة، منها: جهود المجلس القومي للمرأة في تمكين المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف الموجه ضدها، وأهداف مشروع السياحة، وما يتضمنه من أنشطة تستهدف العاملين والعاملات بقطاع السياحة بغرض تحقيق بيئة عمل آمنة، والدوافع وراء التغيير ومسئولية الإنسان عن نجاحها، ولمفاهيم الأساسية للمساواة بين الجنسين والأدوات الاجتماعية، ومفاهيم التمكين والمساواة بين الجنسين في مجال العمل، وكيفية تحسين بيئة العمل للمرأة في القطاع السياحي، ومفهوم العنف ضد المرأة، وأنواعه، وآليات التصدي له وطرق الإبلاغ ومسار الإحالة.

تهدف الدورة التدريبية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في قطاع السياحة، وخلق بيئة عمل آمنة للمرأة العاملة في هذا القطاع.