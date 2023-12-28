نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية بالرقم القومي في الإسماعيلية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي مساء اليوم الخميس أسماء الفائزين في قرعة حج الجمعيات الأهلية بالرقم القومي في الإسماعيلية، بعد إعلان وزارة التضامن أسماء الفائزين والكشف الاحتياطي لهم.

ونشرت مديرية التضامن الاجتماعي كشوف الفائزين في بقرعة الحج الجمعيات الأهلية بالرقم القومي في الإسماعيلية من هنا، فيما أعلنت أسماء الكشوف الاحتياطية في مدينة الإسماعيلية ومراكز التل الكبير والقصاصين وأبوصوير وفايد والقنطرة شرق والقنطرة غرب.

رابط نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية في الإسماعيلية

ويمكن للمواطنين ممن تقدموا في قرعة الحج هذا العام، الاستعلام عن أسماء الفائزين في بقرعة الحج للجمعيات الأهلية بالرقم القومي في الإسماعيلية، فيما سيتم إتاحة الكشوفات الرسمية في المديرية صباح الأحد المقبل أول أيام العمل رسميا.

وأتاحت البوابة المصرية الموحدة للحج الاستعلام عن أسماء الفائزين في بقرعة الحج الجمعيات الأهلية بالرقم القومي في الإسماعيلية بالدخول علي الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية بالرقم القومي في محافظة الإسماعيلية ثم إدخال الرقم القومي وباقي البيانات والضغط على زر الاستعلام.