انتهاء نوة الميلاد على الإسكندرية.. وتحذيرات بسبب الشبورة الكثيفة على الطرق

انتهت مع الساعات الأولى من اليوم الجمعة، نوة عيد الميلاد على مدينة الإسكندرية التي كانت ضيفة خفيفة على المدينة، إذ أنها كانت أقل المدن الساحلية تأثرا بأمطارها، كما تقل فرص سقوط الأمطار اليوم.

شبورة كثيفة على الإسكندرية

وبحسب غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، فإن المدينة الساحلية تعيش طقسا مميزا خلال عطلة نهاية الأسبوع، نتيجة توقف الأمطار، مع وجود شبورة كثيفة على الطرق من وإلى الإسكندرية.

تحذير من القيادة على طريقي الإسكندرية الصحراوي والساحلي

وحذرت غرف عمليات محافظة الإسكندرية، المواطنين من السفر في وقت مبكر اليوم، تزامنا مع وجود الشبورة المائية على طريقي الإسكندرية الصحراوي والساحلي، والتي تصل لحد الضباب وتنخفض مستوى الرؤية الأفقية، وقد تنعدم الرؤية تماما، وتستمر الشبورة المائية حتى الساعة 9 صباحا.