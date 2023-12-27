تحذير من طقس الإسكندرية اليوم.. أمطار رعدية تضربها في تلك التوقيتات 

كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس الإسكندرية اليوم، التي تعد بداية نوة عيد الميلاد المفترض أن تحدث كل سنة يوم 28 ديسمبر إلا أن هذا العام متوقع حدوثها من يوم 27 وذروتها يوم 28 من ذات الشهر والتي تشهد أمطارا رعدية غزيرة مع انخفاض درجات الحرارة وارتفاع أمواج البحر.

توقيتات أمطار الإسكندرية اليوم

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية فإن طقس الإسكندرية اليوم يشهد سقوط أمطار تبدأ متوسطة الشدة تزيد شدتها تدريجيا اعتبارا من فترة الظهيرة لتكون متوسطة تغزر أحيانا وتصبح رعدية مع تقدم الساعات في المساء.

نصائح طقس الإسكندرية اليوم

ذلك الأمر تبعه توجيه نصائح من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، لتتماشى مع طقس الإسكندرية اليوم إذ إنه من الضروري على المواطنين ارتداء ملابس ثقيلة ومضادة للامطار للتعامل الأمثل مع نوة الميلاد التي تجعله طقس شتوي ممطر.

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم

وهذه النصائح تأتي بسبب انخفاض درجات الحرارة ظهرا حيث تسجل العظمى 21 وانخفاضها أكثر ليلا، إذ تسجل الصغرى 15، وهو ما يعني أنه طقس شتوي من الدرجة الأولى.

توقعات سقوط أمطار

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار سقوط أمطار مع طقس الإسكندرية اليوم بنسبة 60%، أي يعني أمطار متوسطة إلى غزيرة فيما تبلغ سرعة الرياح 40 كيلو مترا في الساعة، مع جو غائم أغلب الأوقات، وذلك نتيجة من حوض علوى بارد يؤثر على مصر.