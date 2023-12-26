طقس الإسكندرية غدا.. بداية نوة عيد الميلاد بأمطار غزيرة

كشفت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية عن تفاصيل طقس الإسكندرية غدا الأربعاء، إذ تبدأ البداية الحقيقية لنوة عيد الميلاد المجيد التي تستمر لمدة يومين بأمطار غزيرة مع استمرار حالة التقلبات الجوية المتمثلة في الأمطار وانخفاض درجات الحرارة وارتفاع أمواج البحر.

وبحسب بيان غرفة عمليات محافظة الإسكندرية عن طقس الإسكندرية غدا فإنه من المتوقع غدا الأربعاء الموافق 27 ديسمبر أن تشهد محافظة الإسكندرية سقوط امطار تبدأ متوسطة الشدة تزيد شدتها تدريجيا اعتبارا من فترة الظهيرة لتكون متوسطة تغزر احيانا.

نصائح طقس الإسكندرية غدا

وبحسب غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، فإنه من الضروري على المواطنين ارتداء ملابس ثقيلة ومضادة للامطار للتعامل الأمثل مع طقس الإسكندرية غدا كونه طقس شتوي ممطر.

درجات الحرارة في الإسكندرية غدا

وتأتي تلك النصائح نتيجة بانخفاض درجات الحرارة ظهرا حيث تسجل العظمى 21 وانخفاضها أكثر ليلا حيث تسجل الصغرى 15، ما يعني أنه طقس شتوي من الدرجة الأولى.

توقعات سقوط أمطار

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار سقوط أمطار مع طقس الإسكندرية غظا بنسبة 50%، أي يعني أمطار متوسطة إلى غزيرة فيما تبلغ سرعة الرياح 40 كيلو متر في الساعة، مع جو غائم أغلب الأوقات.