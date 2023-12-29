«كفر الشيخ» تعلن توفير البصل بأسعار مخفضة.. الكيلو بـ18 جنيها

أعلنت محافظة كفر الشيخ، توفير وإتاحة السلع الأساسية بأسعار مخفضة في معرض المنطقة اللوجستية أمام بوابة جامعة كفر الشيخ، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، حيث يعمل المعرض من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 8 مساءً.

18 جنيهاً سعر كيلو البصل

ووفقاً لبيان صادر عن المحافظة، فإنّه جرى توفير سلعة البصل بأسعار مخفضة، حيث يُباع الكيلو الواحد بـ18 جنيهاً فقط بمعرض السلع الأساسية المخفضة بالمنطقة اللوجستية، وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

افتتاح منافذ «معا ضد الغلاء» بمراكز محافظة كفر الشيخ

جدير بالذكر أنّ محافظة كفر الشيخ افتتحت، في وقت سابق، عددًا من منافذ «معًا ضد الغلاء» بمراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بالتوسع في إقامة المنافذ لبيع السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة في الأماكن والسلاسل التجارية.