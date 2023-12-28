كلمات أغنية عمرو دياب الجديدة «يا قمر».. تصدر بها تريند السوشيال ميديا

لا حديث يعلو فوق صوت عمرو دياب، بعد طرحه عددا من أغنيات ألبومه الجديد «مكانك»، حيث تصدر بها تريند مواقع السوشيال ميديا بعد ساعات قليلة من بدء طرح الأغنيات منفردة.

كلمات أغنية عمرو دياب الجديدة «يا قمر»

من بين أغاني ألبوم عمرو دياب الجديد، جاءت أغنية «ياقمر»، وهي من لحن عمرو دياب، وكلمات مصطفى حدوتة، توزيع وسام عبد المنعم، تسجيل غناء م. شيري شكري وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.

جاءت كلمات أغنية «ياقمر» الجديدة لعمرو دياب كالتالي:

- يا قمر لو في اتنين منك هيكونوا اتنين قمرات.

- يا قمر لو في تلاتة منك هيبقوا الأهرامات.

- لو كان في 4 منك أنا أحب 4 مرات.

- ويا نجمة لو 5 منك هديكي 5 نجمات.

- ويا ستي لو 6 منك أنا أموت أنا الستات بس إنتي مفيش زيك تاني واحدة وملكيش إخوات.

- يا قمر لو 7 هيبقوا عجايب الدنيا السبع بس في شكل بنات، بس أنتي مفيش منك تاني واحدة وملكيش إخوات.

- لو كان في 8 منك أنا هبقى بـ8 قلوب.

- لو في 9 أنا هسعى وعادي للمرة التاسعة هدوب.

أغنية عمرو دياب الجديدة «يا قمر»

- ولو 10 هبصم بالعشرة إن مفيش في الـ10 عيوب، ممنوع تتقارني بغيرك ولو الممنوع مرغوب، بس إنتي مفيش زيك تاني واحدة والباقي مش محسوب.

- لو كان في 11 منك كانوا شغلوا الـ100 مليون.

- ولو 12 منك دستة بكذا طعم وكذا لون.

- ولو أكتر من كدة هبقى أسعد واحد في الكون، لو نص الكون كانوا إنتي النص التاني أنا أكون بس إنتي مفيش زيك تاني واحدة والباقي مش مضمون.

- إنتي نسخة واحدة مش زي أي واحدة، يا حبيبتي دا إنتي فرصة بتيجي في العمر مرة واحدة.

- يا قمر لو في اتنين منك هيكونوا 2 قمرات.