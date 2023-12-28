عمرو دياب يطرح «يا قمر» سابع أغنيات ألبومه الجديد

طرح الفنان عمرو دياب سابع أغنيات ألبومه الجديد، وهي أغنية «ياقمر»، وذلك عبر تطبيق أنغامي للموسيقى.

تفاصيل أغنية ياقمر

أغنية «ياقمر» فهي لحن عمرو دياب وكلمات مصطفى حدوتة، توزيع وسام عبد المنعم، تسجيل غناء م. شيري شكري وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.

تفاصيل أغنية مكانك

وكان طرح عمرو دياب أغنية مكانك كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أحمد إبراهيم، تسجيل غناء م. شيري شكري وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.

وكان الفنان عمرو دياب قد تصدر تريند موقع إكس فور طرح أغنية «بيوحشنا» أولى أغنيات ألبوم مكانك وذلك عقب صدورها بأقل من نصف ساعة.

ألبوم عمرو دياب الجديد

يذكر أن الفنان عمرو دياب سيطرح أغنيات ألبومه الجديد «مكانك»، وعددها 12 أغنية على مدار اليوم بمعدل أغنية كل ساعة عبر تطبيق أنغامي في تجربة جديدة بطريقة طرح الألبومات.

ومن ناحية أخرى يستعد عمرو دياب لإحياء حفل كبير الليلة في الرياض على مسرح أبو بكر سالم وذلك بمناسبة احتفالات رأس السنة.

يذكر أن الفنان عمرو دياب هو الفنان الأعلى استماعًا عبر تطبيق أنغامي في عام 2023، بالإضافة إلى تصدر أغنيته «الحفلة» قائمة الأغاني الأعلى استماعا في نفس العام.