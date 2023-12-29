وزارة الأوقاف: افتتاح 11460 مسجدًا في عهد الرئيس السيسي

أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 11460 مسجدًا بتكلفة 15,654 مليار جنيه في عهد الرئيس السيسي، وحصول 348 مسجدًا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ).

وأوضحت الوزارة أنه جرى إحلال وتجديد وصيانة وتطوير (11460) مسجدًا، بإجمالي تكلفة تقدر بنحو (15,654) مليار جنيه، منها (4623) مسجدًا بتكلفة بلغت (5,062,729,014) جنيهًا بمعرفة الوزارة سواء من موازنتها أم من مواردها الذاتية، بالإضافة إلى نحو (6837) مسجدًا تم تنفيذها بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بتكلفة تقدر بنحو (9,755) مليار جنيه.

حصاد الأوقاف

وحققت وزارة الأوقاف رقمًا قياسيًّا في افتتاح المساجد الجديدة التي تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف، حيث تم افتتاح (4339) مسجدًا جديدًا في الفترة من 4 سبتمبر 2020م حتى 29 ديسمبر 2023م، بما يؤكد اهتمام الوزارة بعمارة بيوت الله.

كما أعلنت حصول (348) مسجدًا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ)، كما تم فرش أكثر من (35) ألف مسجد بكمية فرش أكثر من (10) ملايين متر مربع، منها (15664) مسجدًا تم فرشها من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف بكمية فرش تزيد على خمسة ملايين متر مربع من السجاد (المحراب) الذي ينتجه مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية, وبتكلفة أكثر من (835) مليون جنيه، وذلك في ضوء اهتمام الوزارة بعمارة بيوت الله (عز وجل) وتهيئتها للمصلين مبنى ومعنى.