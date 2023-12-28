«عبدالفتاح» وشقيقتاه يحصدون المركز الثالث: «رزق البنات واسع»

أبدى عبدالفتاح أبوزهرة، عضو لجنة مراجعة المصحف الشريف من محافظة الغربية سعادته بإعلان حصوله وشقيقتيه على المركز الثالث فى فرع الأسر القرآنية بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم، قائلاً: «قر الله عين ولادى بنا أنا وشقيقتى بحصولنا على هذا المركز فى المسابقة».

«بدأت رحلتى فى حفظ القرآن الكريم فى سن مبكرة، فى كُتاب القرية وأتممته وأنا فى الصف الثانى الابتدائى، وتعلمت على يد مشايخ كُثر القراءات العشر الصغرى والقراءات العشر الكبرى، وتخرجت فى كلية القرآن الكريم وحصلت على المركز الأول على الكلية»، هكذا كانت تلك رحلة «عبدالفتاح» فى حفظ كتاب الله.

وأوضح أنها ليست المرة الأولى التي يشترك في المسابقة، مؤكداً أنه كان حصل على المركز الأول في فرع حفظ القرآن الكريم مع الترتيل والتجويد، وكان عمره حينها 12 عاما، كما شارك فى العام الماضى فى فرع حفظ القرآن الكريم مع حفظ وفهم معانيه ومقاصده وحصل فيها على المركز الثالث، مضيفاً: «إخواتى البنات شجعونى هذه المرة على الاشتراك فى المسابقة، وتعاهدنا على أننا سنبذل قصارى جهدنا علشان نحصل على المركز الأول ونفوز بالجائزة الكبرى».

وعن مشاركته وشقيقتيه هذا العام، قال: «حرصت هذا العام على الدخول فى المسابقة أنا وإخوتى البنات، علشان كلنا بنحفظ القرآن الكريم وذلك بفضل دعم والدى الذى شد على أيدينا بأهمية حفظ القرآن الكريم ودراسة العلوم الشرعية، وقمنا بتكثيف المراجعة فيما بيننا واختبار كل منا الآخر للاستعداد للمسابقة، وكان لدينا تفاؤل كبير أننا سنحصل على أحد المراكز المتقدمة فى المسابقة وخضنا جميع التصفيات المؤهلة للمسابقة العالمية للقرآن الكريم حتى اليوم الذى حصلنا فيه على المركز الثالث عالمياً».

وعن حفظ القرآن الكريم، قال: «حفظ القرآن ساعدنى كتير على التفوق الدراسى أنا وإخوتى، فإنه يوسع المدارك، ويساعد على إثراء المعانى والمعارف والأخلاق، فحافظ القرآن لا بد أن يطبقه عملياً فى حياته»، مضيفاً: «أوجّه الشكر للرئيس السيسى على رعايته للمسابقة، وعلى ما يقدمه من دعم ورعاية لأهل القرآن وحَفَظته وكذلك لوزارة الأوقاف لاستحداثهم فرع الأسر القرآنية».