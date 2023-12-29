رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

«مسلم»: الكثير من مدعي القيم سقطوا خلال الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على غزة

كتب:

منتصر سليمان
08:27 ص | الجمعة 29 ديسمبر 2023
الدكتور محمود مسلم

الدكتور محمود مسلم

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، إن الكثير من مدعي القيم سقطوا خلال الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

الغزو الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة

وأضاف «مسلم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساءDMC» مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على قناة «DMC»، أن تلك القيم الأمريكية التي كانت تتحدث عن حقوق الإنسان أو القانون الدولي أو القيم الإنسانية، وكل تلك الشعارات التي أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية على مدى عشرات السنين قد انكشفت في هذا الغزو الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

الاعتداء الغاشم على قطاع غزة 

وتابع: «كل من كانوا يدعمون إسرائيل وأمريكا انكشفوا، لأن كثير منهم لم يظهر على السطح ليدين هذا الاعتداء الغاشم الذي يضر يوميًا المئات بل الآلاف من الأبرياء من الاشقاء في فلسطين». 

اقرأ المزيد:

«القاهرة الإخبارية»: 22 شهيدا جراء غارة إسرائيلية جنوب قطاع غزة

«مسلم»: المبادرة المصرية تسعى إلى حل شامل لما يحدث في قطاع غزة

«نتنياهو»: نُجري اتصالات لإعادة المحتجزين في قطاع غزة

انطلاق القافلة الرابعة لـ«بيت الزكاة والصدقات» إلى قطاع غزة

الفصائل الفلسطينية تستهدف جرافة إسرائيلية في مخيم البريج وسط قطاع غزة

مقتل 3 جنود من قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال المعارك في قطاع غزة
بقلم منتصر سليمان