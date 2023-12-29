«مسلم»: الكثير من مدعي القيم سقطوا خلال الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على غزة

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، إن الكثير من مدعي القيم سقطوا خلال الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

الغزو الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة

وأضاف «مسلم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساءDMC» مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على قناة «DMC»، أن تلك القيم الأمريكية التي كانت تتحدث عن حقوق الإنسان أو القانون الدولي أو القيم الإنسانية، وكل تلك الشعارات التي أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية على مدى عشرات السنين قد انكشفت في هذا الغزو الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

الاعتداء الغاشم على قطاع غزة

وتابع: «كل من كانوا يدعمون إسرائيل وأمريكا انكشفوا، لأن كثير منهم لم يظهر على السطح ليدين هذا الاعتداء الغاشم الذي يضر يوميًا المئات بل الآلاف من الأبرياء من الاشقاء في فلسطين».