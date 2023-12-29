«زراعة كفر الشيخ»: حصاد العروة الأولى لمحصول البنجر بعد 60 يوما

كشف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أن حصاد العروة الأولى لمحصول بنجر السكر بالمحافظة سيبدأ بعد 60 يوما من الآن.

مساحة محصول البنجر في كفر الشيخ

وأوضح وكيل زراعة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المساحة المنزرعة من محصول البنجر على نطاق محافظة كفر الشيخ بلغت نحو 126 ألف فدان، وذلك ضمن العروات الثلاثة المنزرعة بحقول المحافظة.

موعد حصاد العروة الأولى لمحصول البنجر

وأشار إلى أن موعد حصاد العروة الأولى من محصول البنجر ستكون مع نهاية شهر فبراير المقبل، وتمتد حتى نهاية شهر مارس، ثم يعقبها حصاد العروة الثانية مع حلول شهر أبريل، ثم العروة الثالثة مع حلول شهر مايو، لافتا إلى أن إنتاجية فدان البنجر تصل لنحو 30 طنا للفدان الواحد، ويستمر في الحقل من وقت الزراعة حتى الحصاد 150 يوما.