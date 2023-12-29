اعتراف صادم من ضابط إسرائيلي يكشف معاناة في صفوف جيش الاحتلال.. ماذا قال؟

كشف ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي أن جيش الاحتلال يقوم بجنازة عسكرية كل 5 دقائق لمقتل أحد من أفراده، وأشار إلى أن أكثر من 1300 عسكريًا في جيش الاحتلال سقط نتيجة المعارك في قطاع غزة، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وظهر ضابط في جيش الاحتلال، يدعى إيريز إيشيل، وهو يخطب في الطلاب بإحدى المدارس، وكشف عن أن جنازة عسكرية تقام كل 5 دقائق في دولة الاحتلال الإسرائيلي، ويتم دفن قتلى الجيش في المقابر اليهودية أو في المقابر الدرزية، وناشد الطلاب بشكل حماسي للخروج ودعم مجهود جيش الاحتلال الحربي، وأكد أنهم بحاجة إلى الوحدة والدعم.

وقال الضابط الإسرائيلي: «شعب إسرائيل في وقت الشدائد، يا أصدقائي، لدينا أكثر من 1300 قتيل، وكل 5 دقائق هناك جنازة، وعلى كل واحد منكم أن يذهب إلى جنازتين في الأسبوع».

الحضور يطلب من الضابط النزول من المنصة أثناء حديثه عن خسائر جيش الاحتلال

وبعد إشارته إلى قتلى جنود الاحتلال وكشف بعض التفاصيل التي لم يعلنها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل رسمي، قام أحد الحاخامات، وهم رجال الدين اليهودي، وطلبوا منه النزول من المنصة.

جيش الاحتلال يعلن إصابة 49 عسكريًا خلال 24 ساعة

وأعلن جيش الاحتلال اليوم إصابة 49 عسكريًا في صفوفه مع استمرار المعارك في غزة، ووصل عدد الإصابات منذ العملية البرية في 27 أكتوبر قبل الماضي إلى 921 عسكريًا.

وفي السياق ذاته، أعلن جيش الاحتلال أيضًا وصول عدد القتلى في صفوف قواته إلى 501 منذ السابع من شهر أكتوبر وبداية العدوان الإسرائيلي على غزة والحرب ضد الفصائل الفلسطينية.