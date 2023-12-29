«القاهرة الإخبارية»: مصادر سورية تؤكد استهداف قاعدة دفاع جوي جنوب البلاد
كتب:
أحمد العانوسي
03:56 ص | الجمعة 29 ديسمبر 2023
قصف مطار دمشق
نقلت وكالة أنباء رويترز عن مصادر سورية، أن هناك استهداف قاعدة دفاع جوي جنوب البلاد، وذلك في نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
وفي نفس السياق، أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، بأن إسرائيل وجهت أكثر من 20 ضربة لسوريا منذ 7 أكتوبر، وذلك في نبأ عاجل أفادت به القناة.
وأكد المراسل أن هناك أصوات انفجارات في محيط العاصمة دمشق منذ قليل.
وأشار المراسل، إلى أن الدفاعات الجوية السورية مازالت تتصدى لأهداف في سماء دمشق.