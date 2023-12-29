مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين من 7 دول أوروبية للاحتفال برأس السنة

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الجمعة، 5 آلاف سائح على متن 24 رحلة طيران قادمة من مطارات 7 دول أوروبية لقضاء احتفالات رأس السنة على شواطئ مرسى علم، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين

وقال عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تكشف وصول 24 رحلة طيران قادمة من مطارات 7 دول أوروبية، هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسلوفاكيا وبلجيكا، تقل حوالي 5 آلاف سائح لقضاء احتفالات رأس السنة بفنادق مرسى علم، وذلك ضمن 121 رحلة طيران خلال الأسبوع الجاري.

احتفالات رأس السنة في مرسى علم

وأكد «عثمان» استعدادات فنادق مرسى علم لاستقبال آلاف السياح الأجانب تزامنا مع احتفالات رأس السنة، لافتًا في تصريحات لـ«الوطن»، إن فنادق مرسى علم استعدت لاحتفالات رأس السنة، وسط تشديد الإجراءات الأمنية حول محيط الفنادق والمنتجعات السياحية وإعلان حالة الطوارئ ومنع الإجازات وتجهيزات خيمة رأس السنة، موضحا أن احتفالات رأس السنة تشمل فقرات وبرامج أعدت خصيصا لهذه المناسبة.