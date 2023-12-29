قائمة البنوك على تطبيق إنستاباي بعد قرار المركزي بشأن التحويللات.. اعرفها

بعد قرار البنك المركزي بإعفاء عملاء تطبيق إنستا باي من رسوم التحويلات، على جميع العمليات المالية التي تجري على تطبيق المعاملات الإلكترونية اللحظية، ويبلغ عدد مستخدميه نحو 6.5 مليون عميل تنشر الوطن قائمة بعدد البنوك على تطبيق إنستا باي.

وتنشر الوطن تفاصيل قائمة البنوك على تطبيق إنستا باي وهي كالتالي:

26 بنكًا انضمت لتطبيق إنستا باي

انضم 26 بنكًا إلى شبكة المدفوعات اللحظية، ويمكن الوصول إلى خدمة العملاء لبعض البنوك المشتركة من خلال استخدام الأرقام التالية:

البنك الأهلي المصري: 19623

بنك مصر: 19888

بنك الإسكندرية: 19033

مصرف أبوظبي الإسلامي: 19951

البنك الأهلي المتّحد: 19072

البنك الأهلي الكويتي: 19322

البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB): 19555

البنك العربي: 19100

المصرف العربي الدولي (AIB): 19604

التجاري وفا بنك: 16222

بنك القاهرة: 16990

البنك التجاري الدولي (CIB): 19666

البنك العقاري المصري العربي: 19939

البنك المصري الخليجي (EG Bank): 19342

البنك المصري لتنمية الصادرات (Ebank): 16710

بنك فيصل الإسلامي المصري: 19851

بنك (HSBC): 19007

بنك التعمير والإسكان: 19995

بنك الكويت الوطني: 19336

بنك قطر الوطني الأهلي (QNB): 19700

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB): 16668

بنك قناة السويس: 19093

المصرف المتّحد: 19200

بنك البركة: 19373

بنك أبوظبي التجاري (ADCB): 16862

بنك أبوظبي الأول:16555