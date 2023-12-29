قائمة البنوك على تطبيق إنستاباي بعد قرار المركزي بشأن التحويللات.. اعرفها
كتب:
محمد سيف
03:44 ص | الجمعة 29 ديسمبر 2023
البنك المركزي المصري
بعد قرار البنك المركزي بإعفاء عملاء تطبيق إنستا باي من رسوم التحويلات، على جميع العمليات المالية التي تجري على تطبيق المعاملات الإلكترونية اللحظية، ويبلغ عدد مستخدميه نحو 6.5 مليون عميل تنشر الوطن قائمة بعدد البنوك على تطبيق إنستا باي.
وتنشر الوطن تفاصيل قائمة البنوك على تطبيق إنستا باي وهي كالتالي:
26 بنكًا انضمت لتطبيق إنستا باي
انضم 26 بنكًا إلى شبكة المدفوعات اللحظية، ويمكن الوصول إلى خدمة العملاء لبعض البنوك المشتركة من خلال استخدام الأرقام التالية:
البنك الأهلي المصري: 19623
بنك مصر: 19888
بنك الإسكندرية: 19033
مصرف أبوظبي الإسلامي: 19951
البنك الأهلي المتّحد: 19072
البنك الأهلي الكويتي: 19322
البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB): 19555
البنك العربي: 19100
المصرف العربي الدولي (AIB): 19604
التجاري وفا بنك: 16222
بنك القاهرة: 16990
البنك التجاري الدولي (CIB): 19666
البنك العقاري المصري العربي: 19939
البنك المصري الخليجي (EG Bank): 19342
البنك المصري لتنمية الصادرات (Ebank): 16710
بنك فيصل الإسلامي المصري: 19851
بنك (HSBC): 19007
بنك التعمير والإسكان: 19995
بنك الكويت الوطني: 19336
بنك قطر الوطني الأهلي (QNB): 19700
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB): 16668
بنك قناة السويس: 19093
المصرف المتّحد: 19200
بنك البركة: 19373
بنك أبوظبي التجاري (ADCB): 16862
بنك أبوظبي الأول:16555