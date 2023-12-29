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إعلام فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يقتحم دورا جنوب الخليل

كتب:

أحمد العانوسي
03:29 ص | الجمعة 29 ديسمبر 2023
غزة - أرشيفية

غزة - أرشيفية

نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الاحتلال تقتحم دورا جنوب الخليل.

وفي نفس السياق، أكدت القناة نقلًا عن عن وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال تقتحم مدينة الخليل بالضفة الغربية 

وأفادت بأن قوات الاحتلال تقتحم مخيم عين السلطان بأريحا، وذلك في نبأ عاجل أفادت به القناة. 

وأشار المراسل أن قوات الاحتلال تقتحم بلدة جبل المبكر جنوب مدينة القدس، كما اقتحمت حي الجبل الطويل شرق مدينة البيرة.

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