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محلل سياسي: إسرائيل تسعى لإخراج غزة من مفاوضات إقامة الدولة الفلسطينية

كتب:

منى صلاح
09:28 ص | الجمعة 29 ديسمبر 2023
عبد المهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني

عبد المهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني

قال عبد المهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني، إنَّ الاحتلال الإسرائيلي لا يزال حتى هذه اللحظة يسير في مخططه المنهجي لضرب القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني عبر عدة إجراءات أهمها فرض التهجير سواء القسري أو الطوعي، والعدوان الممنهج يهدف إلى التغيير الديموجرافي في قطاع غزة، ما يؤثر على مسار القضية الفلسطينية بإخراج القطاع من أي حلول مستقبلية قد تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية.

«مطاوع»: الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة للتصدي لمخططات تهجير الفلسطينيين

أضاف «مطاوع»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلاميتين سمر الزهيري وسارة سراج، والمُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّه منذ اندلاع حرب غزة والدولة المصرية وضعت العديد من الخطوات للتصدي لمخطط التهجير القسري للفلسطينيين وأي محاولات إسرائيلية لتصفية القضية، موضحاً: «مصر عملت على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني والضغط على الاحتلال لزيادة حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل لقطاع غزة».

علاج الجرحى الفلسطينيين بمستشفيات مصر

وتابع المحلل السياسي الفلسطيني: «مصر وضعت منهجاً لعلاج الجرحى يخفف من عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات الفلسطينية، خاصة أن معظم مستشفيات القطاع خرجت عن الخدمة».

وتابع: «البدء في إقامة المرحلة الأولى من المخيم التابع للهلال الأحمر المصري بخان يونس، من أهم الخطوات التي جرى اتخاذها لإبقاء الفلسطينيين على أرضهم».

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بقلم منى صلاح