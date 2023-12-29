«صحة سوهاج»: رفع درجة الاستعداد تزامنا مع احتفالات أعياد رأس السنة

أعلنت مديرية الصحة والسكان في محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، عن تفقد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، لغرفة الأزمات ومركز الخدمات الطارئة والنداء الآلي 137، بديوان عام مديرية الشؤون الصحية بسوهاج، في حضور مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، وذلك للاطمئنان على انتظام سير العمل بالمركز وغرفة الأزمات، وكفاءة أداء العاملين به، ومتابعة خدمات تحويل حالات الرعايات المركزة والحضانات وحالات الحروق والغسيل الكلوي الطارئة، بخلاف حالات الحوادث، وتوفير أكياس الدم ومشتقاته، وتنسيق تحويل الحالات المرضية.

كما تابع «أبو هاشم» مع مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، خطة العمل على البرنامج الإلكتروني لوزارة الصحة والخاص بتحويل الحالات، ومدى الاستجابة والفترة الزمنية في التعامل معها وتحويلها وفقاً للتشخيص الطبي للحالة والإمكانات المتاحة بمنافذ تقديم الخدمة الطبية.

تفعيل الربط الإلكتروني والتواصل المباشر

كما تابع وكيل صحة سوهاج بدء تفعيل الربط الإلكتروني والتواصل المباشر بين غرفة الأزمات والنداء الآلي 137 بالمديرية، وبين غرفة أزمات وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وغرفة إدارة الأزمة بالرعاية الحرجة، من خلال تقنية «الفيديو كونفرانس»، وذلك بعد دعم المديرية بجهاز All in One من قبل وزارة الصحة، والمزود بالعديد من التقنيات الحديثة، ومحمل عليه تطبيقات الاجتماعات الافتراضية من المركز القومي لمعلومات الصحة والسكان.

رفع درجة الاستعداد بمنشآت القطاع الصحي

وفي سياق متصل أكد وكيل وزارة الصحة بسوهاج رفع درجة الاستعداد بمنشآت القطاع الصحي بالمحافظة، تزامنا مع قرب حلول أعياد رأس السنة الميلادية الجديدة وأعياد الأخوة المسيحيين.