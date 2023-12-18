«صحة سوهاج»: إحالة مسؤولي الإشراف والرعاية بمستشفى طما المركزي للتحقيق

قرر أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إحالة مسؤولي الإشراف بمستشفى طما المركزي، ومسؤولي غرفة الرعاية الحرجة والعاجلة بفترة السهر، إلى التحقيق الفوري؛ لتقصيرهم في أداء عملهم، وذلك خلال تفقده قسم الأشعة والعناية المركزة والعمليات والنساء والتوليد.

ووجّه «أبو هاشم» بزيادة أعداد الكوادر التمريضية بقسم الأشعة على مدار 24 ساعة، بسبب زيادة أعداد المرضى المترددين على القسم.

متابعة الخدمات الصحية في مستشفيات سوهاج

كما أجرى وكيل وزارة الصحة بسوهاج، يرافقه الدكتور أحمد عبد الكريم، وكيل المديرية، والدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي، ورمضان البرديسي، مدير الشؤون القانونية، جولة تفقدية مفاجئة على مستشفيات شمال المحافظة، وتفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والرعايات وعناية الأطفال والحضانات والنساء والتوليد، مقدما شكره لجميع العاملين بالمستشفى على مجهوداتهم والتزامهم.