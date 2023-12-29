استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 29-12-2023 في البنوك، وذلك مقابل الجنيه المصري، إذ سجل سعر الدينار الكويتي في أول أيام العطلة الأسبوعية، في البنك الأهلي 100.50 جنيه للبيع، و99.56 جنيه للشراء.

سعر الدینار الكویتى الیوم

وتستعرض «الوطن» سعر الدينار الكويتي اليوم في أبرز البنوك، حسب التحديث الأخير لأسعار العملات مقابل الجنيه المصري، والذي كشفته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة للبيع: 100.50 جنيه

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة للشراء: 99.56 جنيه

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة للبيع: 100.46 جنيه

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة للشراء: 100.15 جنيه

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة في بنك القاهرة: 100.73 جنيه للبيع، و100.73 جنيه للشراء، فيما سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة في بنك إسكندرية للبيع 100.76، وللشراء 97.10

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار: 3.25 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي: 12.20 ريال.