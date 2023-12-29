غلق 5 مراكز تعليمية مخالفة استجابة لشكاوى المواطنين في المنتزه بالإسكندرية

شنّ حي المنتزه أول بالإسكندرية، حملة مكبرة لغلق عدد من المراكز التعليمية المخالفة، وذلك استجابةً لشكاوى المواطنين.

وقال اللواء محمد عبدالله سحلول رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن الحي شن حملة مكبرة تطبيقا لقرار وزير التعليم، وتنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على المراكز التعليمية المخالفة بمختلف مناطق الحي، وذلك نظرا لخطورتها واستنزاف أموال أولياء الأمور وعدم حصولها على تراخيص تسمح لهم بتدريس المواد الدراسية خارج أسوار مدارس التربية والتعليم.

تضرر السكان من المراكز التعليمية

وأشار رئيس الحي إلى إن إدارة الأزمات بقيادة أمل أحمد، نفذت حملة مكبرة لغلق المراكز التعليمية المخالفة بنطاق حي المنتزه، والتي وردت بشأنها العديد من الشكاوى نتيجة استخدامها مولدات كهربائية، وتضرر السكان من ذلك، إلى جانب عدم قانونية فتح هذه المراكز وعدم حصولها على ترخيص لمزاولة النشاط .

التحفظ على المولدات الكهربائية

وأوضح رئيس حي المنتزه، أن الحملة أغلقت 5 مراكز بمناطق السيوف قبلي وأسفل كوبري ميامي وشارع عمر بن عبد العزيز وخلف شركة الكهرباء بمنطقه سيدي بشر، وجرى التحفظ على المولدات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.