مقتل أوكرانيين اثنين وإصابة 20 آخرين جراء قصف روسي على أوديسا كتب: منى صلاح 10:07 ص | الجمعة 29 ديسمبر 2023 قصف روسي- أرشيفية أفاد نبأ عاجل عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، عن مقتل أوكرانيين اثنين وإصابة 20 آخرين جراء قصف روسي على أوديسا. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: أنباء عن قصف روسي بمنظومة «إس-300» لمناطق في أوكرانيا روسيا تستمر في قصف أوكرانيا.. وتدشن غواصتين نوويتين جديدتين مقتل 5 أشخاص في قصف روسي على جنوب وشرق أوكرانيا أوكرانيا تعلن مقتل 5 مواطنين في قصف روسي لمبنى سكني في دونيتسك قصف أوكرانيا الأزمة الروسية روسيا أوكرانيا قصف روسي بقلم منى صلاح