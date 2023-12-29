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مقتل أوكرانيين اثنين وإصابة 20 آخرين جراء قصف روسي على أوديسا

كتب:

منى صلاح
10:07 ص | الجمعة 29 ديسمبر 2023
قصف روسي- أرشيفية

قصف روسي- أرشيفية

أفاد نبأ عاجل عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، عن مقتل أوكرانيين اثنين وإصابة 20 آخرين جراء قصف روسي على أوديسا.

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