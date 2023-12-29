توافد مستشاري قضايا الدولة للتصويت في انتخابات النادي الرياضي للهيئة

توافد مستشارو هيئة قضايا الدولة؛ للمشاركة انتخابات نادي مستشاري قضايا الدولة الرياضي، والذي يعقد بنظام التصويت إلكترونيًا لأول مرة في تاريخ الأندية الرياضية وأندية الهيئات القضائية.

انتخابات النادي الرياضي لهيئة قضايا الدولة

ويتنافس على مقعد رئيس النادي الرياضي لـ هيئة قضايا الدولة كل من المستشار أحمد خليفة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار أحمد عبدالله، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.

وتجرى الانتخابات بحضور كل من وزير الشباب والرياضة ومساعد وزير الشباب والرياضة، ومساعد وزير التخطيط والمستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة.

يشار إلى أن وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان وحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، عقدت مؤتمر صحفياً بالعاصمة الإدارية للإعلان عن مشروع استحداث التصويت الإلكتروني من أجهزة تصويت إلكترونية والتصويت والفرز الفوري لأول مرة في انتخابات نادي هيئة قضايا الدولة الرياضي.

واثني رئيس هيئة قضايا الدولة علي فكره اجراء الانتخابات بنظام التصويت الاليكتروني مشيراً الي ان التصويت الاليكتروني يتماشي مع سياسية الدولة التي تنادي بالتحديث الدائم والتوجه نحو الميكنة في شتي المجالات.