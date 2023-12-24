توقيع بروتوكول تعاون بين «الرقابة المالية» وهيئة قضايا الدولة

وقّع المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، لتغطية الأضرار الناجمة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع.

أطراف توقيع البروتوكول

حضر حفل التوقيع كل من الدكتور محمد فريد صالح رئيس هيئة الرقابة المالية والدكتور علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وسماء أنور محمد الصادق رئيسة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع.

ومن جانب هيئة قضايا الدولة حضر كل من السادة المستشارين نواب رئيس الهيئة:المستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني، والمستشار أحمد سعد، المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة، والمستشار ياسر البدري عضو المكتب الفني والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.