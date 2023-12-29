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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

لأول مرة في تاريخ الأندية.. انتخابات «مستشاري قضايا الدولة» بالتصويت الإلكتروني اليوم

كتب:

محمد عيسى
09:14 ص | الجمعة 29 ديسمبر 2023
هيئة قضايا الدولة

هيئة قضايا الدولة

يجري نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة الرياضي، في مقره بشارع أبوالفدا بالزمالك، اليوم، انتخابات مجلس إدارة النادي بنظام بالتصويت الإلكتروني، لأول مرة في تاريخ الأندية الرياضية وأندية الهيئات القضائية.

استحداث التصويت الإلكتروني

يشار إلى أن وزارتي العدل والشباب والرياضة وهيئة قضايا الدولة، عقدت مؤتمرا صحفياً بالعاصمة الإدارية، لإعلان تفاصيل مشروع استحداث التصويت الإلكتروني، لأول مرة في انتخابات نادي هيئة قضايا الدولة الرياضي.

وأثنى مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، على فكرة إجراء الانتخابات بنظام التصويت الإلكتروني، مشيراً إلى أن التصويت الإلكتروني يتماشى مع سياسية الدولة في التحديث الدائم والتوجه نحو الميكنة في شتى المجالات.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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