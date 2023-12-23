«قيادات الإسكان» في جولة تفقدية لمشروعات مدينة السويس الجديدة (صور)

تفقد المهندس أشرف فتحي محمود، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث، والمهندسة نورا فؤاد تغيان، رئيس الإدارة المركزية للمرافق بالهيئة مدينة السويس الجديدة، بهدف تقييم منظومة المرافق ومتابعة العمل بالمدينة، يرافقهما المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز المدينة، والمهندس هيثم حمادي، معاون نائب رئيس الهيئة، ومسؤولو الجهاز.

قيادات الإسكان تتفقد أعمال المرافق والمشروعات بمدينة السويس

وأوضحت المهندسة أسماء مخلوف، أنه تمت مناقشة إيجاد بدائل عملية، للاستفادة مما تم إنجازه من أعمال المرحلة الأولى لمشروع الغابة الشجرية بمدينة السويس الجديدة.

وجه المهندس أشرف فتحي، بضرورة الاستفادة من مياه الصرف المعالجة ثنائيا في تنفيذ غابة شجرية، وكذلك ري السياج الشجري الجاري تنفيذه حول منطقة عتاقة الصناعية للحماية من الأتربة والغبار.

وفي جولتهم، تفقد مسؤولو الإسكان، محطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بعتاقة بطاقة 52 ألف متر مكعب/ يوم، وتم التأكيد على ضرورة رفع كفاءة المحطة للقيام بدورها في استقبال مياه الصرف الصناعي بمنطقة عتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة.

وأكد المهندس أشرف فتحي، المتابعة الدورية لمراحل المعالجة بالمحطة، وضرورة التزام الشركة المشغلة بالمتابعة الدقيقة لمراحل المعالجة، والالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية لطاقم التشغيل والصيانة، والمعدات، والسيطرة على خط الانحدار، وسحب العينات الخارجية للمصانع، لضمان خروج مياه صرف معالج مطابقة لقوانين الصرف.

كما أكد أن الزيارة تؤكد الدعم الواضح من هيئة المجتمعات لتطوير المرافق، ودعم الخدمات لخلق بيئة استثمارية واعدة بالسويس الجديدة.

تابعت المهندسة أسماء مخلوف، والمهندس أحمد عبد الجابر، نائب رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز تقدم الأعمال بالمرحلة العاجلة بمدينة السويس الجديدة الواعدة، وخاصة منطقة إسكان سكن لكل المصريين، وكذلك المنطقة الاستثمارية بالمدينة، للوقوف على سير العمل، حيث بلغت نسبة الإنجاز في القطاع السكني «سكن لكل المصريين» الذي يضم 86 عمارة 2064 وحدة سكنية أكثر من 76%.

مخلوف: نسبة الإنجاز في قطاع المياه أكثر من 42%

وقالت مخلوف، إنه في قطاع البنية التحتية وتنفيذ المرافق للمرحلة العاجلة، بلغت نسبة الإنجاز في قطاع المياه أكثر من 42%، وقطاع تنفيذ مرافق الصرف الصحي بنسبة 77%، وفي قطاع تنفيذ الطرق بنسبة 74%.

وفي منطقة الخدمات الأولى بالمرحلة العاجلة، التي تضم (سوقا تجارية - حضانة - مدرسة)، بلغت نسبة الإنجاز لعملية تنفيذ 8 محال بالسوق التجارية نسبة تنفيذ (90%)، وبلغت نسبة الإنجاز بموقع تنفيذ الحضانة ( 33%)، وبلغت نسبة تنفيذ مدرسة التعليم الأساسي 33 فصلا 36%.

وأكدت مخلوف، أن مدينة السويس الجديدة ستكون مجتمعا حضاريا متكاملا، يراعي البعد الاجتماعي، والمظهر الحضاري، كما ستضم مساحات خضراء، فضلاً عن توفير كافة الخدمات بها.