«أزهرية السويس» تطلق برنامجا لتدريب معلمي الرياضيات على المناهج الجديدة

نظمت الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية برنامجا تدريبيا لمعلمي المعاهد الأزهرية على المناهج الجديدة للصف السادس الابتدائي، بإشراف الدكتور مؤمن الهواري، رئيس المنطقة.

برنامج تدريبي لمعلمي الصف السادس

أعلنت منطقة السويس الأزهرية تنظيم وتنفيذ البرنامج التدريبي لمعلمي الرياضيات للصف السادس الابتدائي على المناهج الدراسية الجديدة، الذي يتم تحت إشراف الدكتور مؤمن الهواري، رئيس منطقة السويس الأزهرية، وآيات محمد حسن، مدير عام العلوم الثقافية، وإشراف الدكتور حمادة الحسيني مدير التدريب، وآمال عبد الموجود موجه عام الرياضيات، وذلك استكمالا للبرنامج التدريبي بمنطقة السويس الأزهرية.

تطوير العملية التعليمية

وأوضحت المنطقة الأزهرية بالسويس، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أن هذا البرنامج يأتي ضمن توجيهات قطاع المعاهد الأزهرية لتنمية مهارات المعلمين في جميع التخصصات والتي تهدف إلى تطوير العملية التعليمية ضمن خطة قطاع المعاهد الأزهرية والتي تستهدف الطالب والمعلم، بمعاهد الأزهر الشريف، ويستمر التدريب حتي يوم الاثنين 23 أكتوبر، مع نخبة من المدربين من منطقة السويس الأزهرية.