«السياحة»: السماح بدخول السوريين إلى مصر بتأشيرة اضطرارية عبر المنافذ

وافقت الحكومة على دخول المواطنين السوريين إلى مصر، بتأشيرة دخول اضطرارية عبر المنافذ المصرية، تنفيذا لتوصيات الاجتماع التنسيقي الذي انعقد برئاسة أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، في فبراير الماضي، والخاص بضرورة تقديم مزيد من التسهيلات في مجال منح تأشيرات الدخول لبعض الجنسيات ومنها السوريون.

اشتراطات حصول السوريين على تأشيرة دخول اضطرارية إلى مصر

وقالت هالة الخطيب المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الجهات الوطنية وافقت على السماح للسوريين حاملي تأشيرات دخول سارية ومستخدمة لدول (الولايات المتحدة الأمريكية - بريطانيا - كندا - أستراليا - نيوزيلندا - اليابان - منطقة شنجن والحاصلين على إقامات سارية بدول مجلس التعاون الخليجي) بالدخول إلى مصر بتأشيرة اضطرارية عبر المنافذ، لحامل التأشيرة أو الإقامة فقط دون مرافقين، على أن يجري تقييم تلك الضوابط الجديدعقب مرور 6 أشهر من تاريخ تطبيقها.

رعايا دولة سوريا

أشارت «الخطيب» في خطاب أرسلته إلى غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى أنه تقرر استمرار العمل بالتسهيلات المشار إليها بالنسبة لرعايا دولة سوريا والسابق موافقة الجهات المعنية عليها.